ОБСЕ подтвердила присутствие ВСУ в Катериновке

Украинские военнослужащие вновь проживают в прифронтовом селе Катериновка Луганской области.

Об этом наблюдателям СММ ОБСЕ сообщили местные жители.

В восточной части села патруль ОБСЕ видел военнослужащего со шлемом и автоматом.

«Наблюдатели разговаривали по отдельности с 4 местными жителями, все из которых сообщили, что в восточной части села сейчас вновь проживают военнослужащие Вооруженных сил Украины», – сообщается в отчете миссии, опубликованном 6 февраля.