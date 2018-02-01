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В Германии допустили смягчение санкций против РФ после имплементации "Минска"

Сегодня, 14:26 citynews.net.ua | Напечатать

Участники коалиционных переговоров политических партий Германии не продемонстрировали никаких признаков того, что Россия может рассчитывать на смягчение санкций.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на проект коалиционного соглашения. Партия ХДС/ХСС Ангелы Меркель во время переговоров о формировании правящей коалиции согласилась, что санкции ЕС против России должны остаться привязанными к выполнению Минских соглашений.

"После имплементации Минских соглашений мы готовы постепенно ослабить санкции", - говорится в документе. Твердая позиция потенциальных партнеров по коалиции контрастирует с призывом в прошлом месяце от государственных премьеров в Восточной Германии облегчить экономические санкции. Они утверждали, что эти меры не оказали влияния на Россию и навредили промышленности в бывшей коммунистической части Германии. Правительство Меркель уже отвергло эти призывы, напомнив о российской военной агрессии против Украины. "Поэтому санкции, введенные ЕС, будут оставаться в силе до тех пор, пока причины, по которым они были введены, не исчезнут", - сказала пресс-секретарь немецкого правительства Улрике Деммер.


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