Участники коалиционных переговоров политических партий Германии не продемонстрировали никаких признаков того, что Россия может рассчитывать на смягчение санкций.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на проект коалиционного соглашения. Партия ХДС/ХСС Ангелы Меркель во время переговоров о формировании правящей коалиции согласилась, что санкции ЕС против России должны остаться привязанными к выполнению Минских соглашений.

"После имплементации Минских соглашений мы готовы постепенно ослабить санкции", - говорится в документе. Твердая позиция потенциальных партнеров по коалиции контрастирует с призывом в прошлом месяце от государственных премьеров в Восточной Германии облегчить экономические санкции. Они утверждали, что эти меры не оказали влияния на Россию и навредили промышленности в бывшей коммунистической части Германии. Правительство Меркель уже отвергло эти призывы, напомнив о российской военной агрессии против Украины. "Поэтому санкции, введенные ЕС, будут оставаться в силе до тех пор, пока причины, по которым они были введены, не исчезнут", - сказала пресс-секретарь немецкого правительства Улрике Деммер.