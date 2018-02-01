Правительство уточнило перечень неподконтрольных населенных пунктов в зоне АТО

Кабинет министров Украины уточнил обновленный перечень неподконтрольных населенных пунктов в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.

Соответствующее решение правительства есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, на заседании правительства замглавы МВД Украины Сергей Яровой заявил, что список неподконтрольных населенных пунктов, где органы государственной власти временно не выполняют свои полномочия, нуждался в уточнении. Согласно документу, в список неподконтрольных населенных пунктов официально вошел ряд сел и поселков в окрестностях Донецка, Горловки и других городов Донецкой и Луганской областей. Ранее эти населенные пункты официально не входили в перечень.