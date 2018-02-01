В Кировске готовы эвакуировать только женщин и детей

Группировка «ЛНР» готова эвакуировать только женщин и детей в случае эскалации конфликта, заявил глава оккупационной администрации города Кировск в Луганской области Геннадий Карцев.

«[Мы готовы] и к эвакуации в том числе. Но главное, мы готовы к защите. Мы должны защищать землю, а не убегать с нее. Эвакуировать мы можем только в крайнем случае женщин и детей. Мужское население должно защищать свою землю», – сказал он в эфире сепаратистской «ГТРК ЛНР».

Он отметил, что в районе Кировска в целом соблюдается режим прекращения огня. В то же время, утверждает Карцев, в субботу, 3 февраля, в результате обстрела поселка Донецкий были повреждены 2 дома.

В свою очередь, 6 февраля «ЛНР» провела масштабные учения в Кировске «для налаживания взаимодействия служб города с силовиками и народной милицией». Для этого при «администрации» Кировска был создан оперативный штаб, куда вошли также ответственные за эвакуацию и местные перевозчики.

При этом, «ЛНР» не планирует эвакуировать жителей прифронтовых территорий.

«Эвакуировать население с линии соприкосновения невозможно. Прежде всего мы должны создать линию обороны посредством мужского населения, а женщин и детей нужно максимально вывезти в безопасное место», – добавил Карцев.