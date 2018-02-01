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ОБСЕ констатирует сокращение расстояния между позициями сторон на Донбассе в 2017 году

Сегодня, 11:18 citynews.net.ua | Напечатать

В 2017 году на Донбассе выросло количество жертв среди гражданского населения ОБСЕ констатирует сокращение расстояния между позициями сторон на Донбассе в 2017 году.

Об этом заявил первый заместитель председателя миссии ОБСЕ Александр Хуг в интервью DW.

"Расстояние между позициями изменилось в 2017 году. Не в одном месте мы видели, что они приблизились друг к другу.

Каждый раз, как стороны перемещают свои позиции ближе друг к другу, мы фиксируем увеличение напряжения, которое часто выливается в насилие", - отметил он. Кроме того, по словам Хуга, в 2017 году количество жертв среди гражданского населения составило 478 человек, из которых были убиты 86, другие получили ранения. Тогда как в 2016 году жертв было меньше - 442 человека, из которых 88 погибли.


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