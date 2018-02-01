В Попаснянском районе два населенных пункта могут остаться без газа

Угроза отключения централизованного газоснабжения возникла в Попаснянском районе.

Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской райгосадминистрации.

Так, вечером, 6 февраля, в Попаснянскую райгосадминистрацию поступило предупреждение от Лисичанского филиала ОАО «Луганскгаз» о прекращении газоснабжения на коммунальном предприятии «Первомайсктеплокоммунэнерго». В случае приведения в действие предупреждения два города Попаснянского района - Золотое и Горское - останутся в разгар зимнего сезона без тепла. Это - три тысячи абонентов и несколько социальных объектов: медицинские учреждения, Горская специализированная школа-интернат, Золотовский профессиональный лицей.

«Такая крайне напряженная ситуация сложилась не из-за систематической неуплаты за потребленные услуги, а исключительно из-за долгов, которые оставило прежнее руководство коммунального учреждения. Возникает логичный вопрос: неужели деньги значат больше чем человеческое благополучие? Или это чья-то очередная преднамеренная попытка дестабилизировать ситуацию на передовой и помочь «путинской империи» укрепиться на нашей земле? Тем более, что в районе уже есть населенные пункты, которые в результате враждебных действий со стороны российского агрессора около восьми месяцев живут без газа - Тошковский и Нижнянский поселковые советы», - пишет источник.

В сообщении отмечено, что результатом отключения газоснабжения станут массовые акции протеста местных жителей всех отключенных населенных пунктов.