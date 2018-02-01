Почти 367 млн грн налогов и сборов перечислили плательщики Луганщины в сводный бюджет государства

В январе 2018 года плательщики Луганской области уплатили в сводный бюджет страны 366,6 млн грн. В государственную казну поступило 172,8 млн грн.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

В разрезе основных платежей плательщиками области обеспечено поступление в государственный бюджет за январь 2018 года: налога на доходы физических лиц – 44,1 млн грн; налога на добавленную стоимость – 89,2 млн грн; налога на прибыль предприятий – 3,4 млн грн; акцизного налога – 1,5 млн грн.

Кроме того, от плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование региона поступило 164,1 млн грн, что на 43,6 млн грн больше доведенного индикативного показателя.