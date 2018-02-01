Боевики за день 5 раз нарушали режим тишины

На Донбассе боевики 5 раз нарушали режим тишины, в результате обстрелов ранения получили двое украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В общем, с начала суток, незаконные вооруженные формирования в результате вражеских обстрелов ранения получили два украинских воины", - говорится в сообщении штаба.

Сообщается, что на Луганском направлении боевики применили минометы калибра 120 и 82 мм неподалеку Новозвановки. Из 120-мм минометов, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по защитникам Троицкого, а по позициям вблизи Новоалександровки стреляли из крупнокалиберных пулеметов.

Так, на Донецком направлении, оккупационные войска активизировались на Приазовье. Боевики выпустили пятнадцать мин калибра 120-мм по украинским оборонным укреплениям в районе Широкино. Кроме того, неподалеку Водяного, враг обстрелял ВСУ из стрелкового оружия.