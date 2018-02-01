Матиос: Для суда над лидерами «ДНР» и «ЛНР» в качестве доказательств недостаточно только публикаций в СМИ

Для суда над лидерами группировок «ДНР» и «ЛНР» в качестве доказательств недостаточно только публикаций в СМИ. Об этом в интервью Gazeta.uaрассказал главный военный прокурор Анатолий Матиос.

«Процедура прописана законом. Нельзя собрать тройку из активистов или неравнодушных граждан и сказать: "Виноват, потому что ты - в ДНР". Надо собрать доказательства их деятельности. Как это сделать? По их интервью? Это не достаточная доказательственная база», – сказал он.

Матиос отметил, что для осуждения лидеров «Л-ДНР» необходимо время и возможность собрать доказательства законно.

«Начать процедуру специального предварительного расследования и судить заочно. Этот институт ввели только в 2016 году. Досудебное расследование мы закончили, однако из-за некомплект судей специальное судебное производство от подготовительного судебного заседания к окончательного решения может длиться до года. Это абсурд», – добавил главный военный прокурор