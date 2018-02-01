Бывший нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Давид Фаупала вчера прибыл в Запорожье, где прошел медосмотр и заключил контракт с луганской "Зарей". Об этом сообщила пресс-служба клуба из Донбасса.

В общей сложности за "Манчестер Сити" француз провел 23 матча и забил 5 мячей

"частлив подписать контракт с "Зарей", постараюсь приносить победы моей новой команде... Я знал о достоинствах "Зари", о том, что команда регулярно играет в Лиге Европы, смотрел матчи с "Манчестер Юнайтед", "Атлетик" Бильбао. Не скажу, что решение о переходе далось мне тяжело... Могу сыграть как левого, так и правого вингера, под нападающим, но моя любимая позиция - нападающий. На второе место поставлю позицию левого вингера", - передает Facebook клуба слова новичка.