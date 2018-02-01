В ОБСЕ сообщили об обстреле беспилотника в районе склада ВСУ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на востоке Украины зафиксировала огонь в направлении своего беспилотника в районе места хранения тяжелого вооружения Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в отчете миссии.

«3 февраля, осуществляя полет мини-БПЛА в месте размещения отведенного тяжелого вооружения Вооруженных сил Украины в Донецкой области, наблюдатели слышали 6 выстрелов из стрелкового оружия примерно в 300–500 м к северо-востоку от своей позиции, по оценке, исходящих из места размещения вооружения. По оценке патруля миссии, огонь был направлен на БПЛА СММ, который вследствие благополучно приземлился», – говорится в сообщении.