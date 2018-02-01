В Лисичанске шесть улиц закрыты на карантин из-за бешенства

Решением чрезвычайной противоэпизоотической комиссии "О наложении карантина на очаг бешенства" неблагополучными по бешенству объявлены некоторые улицы в Лисичанске.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Лисичанского городского совета.

Так, в списке указаны улицы Октябрьская - дома 299, 301, 303, 305, 322, 324, 326, 328, 330, 332, Героев Сталинграда, Литейная, Клубная, Севастопольская и Одесская.

Кроме того, угрожающей бешенством зоной объявлены следующие улицы в Лисичанске: Заречная, Коцюбинского, Крылова, Герцена, Химическая, Спортивная (50 лет Октября), Героев Брестской крепости, Парковая, Заводская, Маршала Жукова, Чкалова и Молодой Гвардии.

Также этим решением утвержден План мероприятий по локализации и ликвидации бешенства животных в Лисичанске. Среди мероприятий указан запрет на проведение выставок собак, кошек; организация отлова бездомных животных; прививки против бешенства всего благоприятного поголовья животных в карантинной зоне.