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Правозащитники заявляют о необходимости соцзащиты пострадавших на Донбассе

Сегодня, 10:32 citynews.net.ua | Напечатать

Правозащитники указывают необходимость законодательного регулирования прав всех гражданских лиц, пострадавших в результате конфликта на востоке Украины.

По словам директора Харьковской правозащитной группы Евгения Захарова, должен быть создан механизм для получения компенсации пострадавшими.

«Об этом указывают и нормы международные, которые есть и решения международных органов, как, например, недавняя рекомендация парламентской ассамблеи Совета Европы по поводу гуманитарной ситуации в районе конфликта, и четко сказано, что украинское государство должно сделать механизм компенсации пострадавшим. В этом контексте норма закона о реинтеграции Донбасса о том, что только Россия должна платить, я считаю, что это совершенно неправильно. Это бесчеловечное отношение к своим гражданам. Люди раненные, им лечится сегодня надо, многие из них потеряли трудоспособность, им нужно ее восстановить, у них нет на это денег. И государство просто обязано им помочь в этой ситуации», - считает он.

В некоторых случаях вернувшиеся из плена не могут получить социальных гарантий. Нередко ранения, полученные в зоне конфликта, обычно стараются представить, как бытовая травма общего заболевания.

«У нас был случай, мы подали сейчас иск в Печерский суд, признать факт, что он был плену и получил там увечие. Это человек, который был с июля 2014 по конец декабря 2014 у «Бетмена» в подвале, его там резали, над ним там издевались, на нем места живого не было. Он тем не менее для социальной службы - ноль, никто. А ему нужно лечится, ему нужно жить», - рассказывает глава правления Гражданского комитета защиты конституционных прав и свобод граждан Николай Козырев.

В свою очередь председатель правления Луганского областного правозащитного центра «Альтернатива» Валерий Новиков отметил, что точного количества раненых гражданских лиц не существует.

«С начала конфликта в зоне АТО погибло более 2500 граждан из числа гражданского населения. Это информация от верховного комиссара ООН. Это не считая 298 гражданских лиц, погибших в результате падения самолета мн-17. Ф около 7-9 тысяч граждан из числа граж данского населения получили ранения», - сказал он.


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