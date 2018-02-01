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Закон об усилении ответственности за неуплату алиментов вступил в силу

Сегодня, 09:55 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине сегодня, 6 февраля, вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов. Закон предусматривает временное ограничение в праве выезда за пределы Украины должника, который не платит алименты.

Также к должнику, у которого есть задолженность по уплате алиментов в размере, который совокупно превышает сумму соответствующих платежей за шесть месяцев, могут применять следующие меры: временно ограничить его в праве управлять транспортным средством, пользоваться огнестрельным охотничьим, пневматическим и охолощенным оружием, устройствами отечественного производства для отстрела патронов, снаряженными резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, а также ограничить в праве охоты.

Также предлагается новый вид административного взыскания в виде социальных работ, которые заключаются в выполнении лицом, совершившим административное правонарушение, в свободное от работы или учебы время платных общественно полезных работ, вид которых будут определять органы местного самоуправления


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