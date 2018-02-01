За сутки в АТО зафиксировано 4 обстрела

Пророссийские боевики на Донбассе за минувшие сутки, 5 февраля 2018 года, 4 раза обстреляли позиции сил антитеррористической операции.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

Сообщается, что боевики продолжают обстреливать позиции сил АТО, в том числе из минометов большого калибра.

"На Луганском направлении огневая активность агрессора была сосредоточена в районе Светлодарской дуги. Противник неоднократно применял минометы калибра 120-мм и 82-мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы по опорным пунктам вокруг населенного пункта Луганское", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Донецком направлении противник вел огонь из 120-мм минометов по позициям сил АТО неподалеку Лебединского.

Всего за сутки зафиксировали 4 прицельных обстрела, в результате боевых действий никто из украинских военных не пострадал.