Боевики обстреляли силы АТО из запрещенных минскими соглашениями минометов

Боевики сегодня, 5 февраля 2018 года, обстреляли позиции сил антитеррористической операции на Донбассе из запрещенных минскими соглашениями минометов.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"Российско-оккупационные войска продолжают нарушать режим тишины, используя минометы различных калибров. В общем, с начала суток зафиксировано 2 прицельных обстрела со стороны захватчиков. Вследствие вражеского огня никто из украинских воинов не пострадал", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на Луганском направлении боевики применяли минометы калибра 82-мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, обстреливая позиции ВСУ в районе Луганского, а на Донецком направлении боевики вели огонь из 120-мм минометов по опорным пунктам сил АТО вокруг Лебединского.