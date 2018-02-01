Экс-командир батальона ВСУ: ГПУ расследует гибель 48 человек под Авдеевкой по просьбе России

Генеральная прокуратура Украины проводит досудебное расследование по запросу Следственного комитета Российской Федерации по факту гибели 48 человек в Авдеевка в феврале 2016 года.

Об этом со ссылкой на бывшего командира 16 батальона 58 бригады Олега Громадского сообщает «Громадське радіо».

«Это жители России, погибшие на Авдеевской промзоне раз с 4 по 8 число», - пояснил он.

Экс-командир отметил, что его также недавно допросили в Генеральной прокуратуре Украины по этому делу.

По словам Громадского, Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статьям против нескольких украинских офицеров.

«У нас подписаны договоры между Следственным комитетом РФ и Генеральной прокуратурой о том, что на этапе досудебного расследования допросы может проводить Генпрокуратура», - сказал он.