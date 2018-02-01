МВД Украины и Грузии готовят соглашение по обмену водительскими удостоверениями

Правоохранительные органы Украины и Грузии готовятся подписать соглашение по вопросам взаимного признания и обмена водительского удостоверения и межведомственного противодействия трансграничной преступности.

Об этом говорилось в ходе встречи министра внутренних прав Украины Арсена Авакова с послом Грузии в Украине Гелой Думбадзе, передает пресс-служба МВД.

"Сейчас приоритетными направлениями сотрудничества является подготовка соглашения между Правительствами Украины и Грузии по вопросам взаимного признания и обмена водительского удостоверения и оптимизация механизмов взаимодействия в целях эффективной межведомственной противодействия трансграничной преступности в рамках межправительственного соглашения о борьбе с преступностью от 2011 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время встречи стороны отметили высокий уровень эффективности межведомственного сотрудничества МВД Украины и Грузии, в частности в области полицейской деятельности. Посол Грузии в Украине отметил, что тесное взаимодействие является свидетельством качественных партнерских отношений между Украиной и Грузией.