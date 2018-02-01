В Северодонецке начали борьбу с несанкционированной торговлей

Состоялось заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Северодонецком городском совете под председательством Андрея Гавриленко.

По результатам совещания соответствующим службам было поручено принять неотложные меры по ликвидации несанкционированной торговли пищевыми продуктами на территории города, запретить реализацию продукции животного и растительного происхождения по адресу г. Северодонецка ул. Маяковского, 28 (район Ледового дворца спорта) и обеспечить строгий контроль за перемещением по автодорогам города и прилегающих поселков живых животных и пищевой продукции