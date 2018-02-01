В «ДНР» заявили, что им прислали неприемлемое предложение по обмену пленными

Представитель «ДНР» Дарья Морозова заявила, что украинская сторона предоставила некорректные списки, удерживаемых в пенитенциарных учреждениях Украины. Об этом говорится на сайте «омбудсмена ДНР».

«Украинская сторона вчера прислала одно из неприемлемых для нас предложений по обмену. В списке, который был прислан Киевом, в основном указаны новозадержанные, которых еще даже не подтвердили, один человек из категории "особо тяжких", и не имеющие отношения к АТО лица», – утверждает Морозова.

По ее словам, представители «ДНР» передали украинской стороне список из 80 сторонников «Л-ДНР», запрашиваемых для обмена.

«Мы ранее передавали Украине список из 84 лиц. На данный момент мы на территории Украины запрашиваем 80 человек, так как одного уже отпустили, еще у троих закончился срок пребывания, и мы нашли этому подтверждение», – сказала Морозова.

Она добавила, что следующий раунд переговоров состоится в Минске 14 февраля, где будут рассматриваться все предложения сторон по обмену пленными.