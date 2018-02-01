Франция призывает Россию выполнять минские соглашения

Франция призывает Российскую Федерацию выполнять минские соглашения.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Франции.

Как сообщается, в ходе встречи стороны обсудили ситуацию на востоке Украины.

"Франция поддерживает суверенитет Украины в пределах международно признанных границ и не признает незаконную аннексию Крыма. Кризис продолжается на востоке страны, каждую неделю он приводит к жертвам, население страдает от трудных условий жизни. Франция, которая вместе с Германией играет посредническую роль, призывает Россию выполнить минские соглашения, особенно в сфере безопасности. Нашей целью остается общее политическое урегулирование кризиса", - говорится в сообщении.