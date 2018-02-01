На шахте «Комсомольская» в Антраците пожар, горняки выведены на поверхность

Ночью 4 февраля на шахте «Комсомольская» начался пожар. Утром 5 февраля всех шахтеров, которые находились под землей, вывели на поверхность, ликвидация пожара продолжается. Об этом сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР».

«4 февраля в 23.40 от горного диспетчера шахты «Комсомольская» ГУП ЛНР «Антрацит» поступило сообщение о задымлении по 20 западному конвейерному штреку на горизонте 960 метров», - говорится в сообщении..

Утверждается, что 23 шахтера, работавших на аварийном участке, в 2:08 5 февраля были выведены на поверхность. Никто из них не пострадал.

Отмечается, что очаг возгорания был обнаружен в западном вентиляционном стволе.