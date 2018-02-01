В Украине активизировались мошеннические схемы якобы выплат бывшим вкладчикам акционерного общества "МММ".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов Украины.

Сообщается, что в Минфин поступают сообщения о том, что от имени министерства осуществляются звонки гражданам и предлагается компенсация за участие в "МММ".

"Мошенники звонят из Киева под разными именами и говорят, что по решению суда Минфин сейчас выплачивает соответствующую "компенсацию".

Далее сообщают, куда следует приехать, чтобы восстановить квитанции, и какой "налог" для этого необходимо оплатить", - говорится в сообщении. В Минфине подчеркивают, что государство не брало на себя обязательств по осуществлению любых выплат акционерам "МММ", поэтому информация о выплатах является неправдивой.

Отметим, "МММ"была советской и российской частной компанией, которая рассматривается как крупнейшая в истории России финансовая пирамида. По разным оценкам, в ее деятельности участвовали 10-15 млн вкладчиков. "МММ" была признано банкротом 22 сентября 1997 года