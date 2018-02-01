Решением хозяйственного суда Луганской области с госпредприятия «Первомайскуголь» в пользу частного предприятия взыскано 380 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Луганской области.

Основанием для взыскания указанных средств стал договор финансового лизинга, заключенный ГП «Первомайскуголь» в 2010 году с целью приобретения горно-шахтного оборудования, и дополнительные соглашения к нему.

В то же время, изучением законности заключения указанных дополнительных соглашений установлено, что ими увеличена сумма задолженности государственного предприятия и они заключены вопреки требованиям Закона Украины «Об осуществлении государственных закупок».

С целью защиты интересов государства, прокуратурой области в хозяйственный суд Луганской области направлено исковое заявление о признании недействительными дополнительных соглашений к договору финансового лизинга, заключенного ГП «Первомайскуголь».

Решением хозяйственного суда Луганской области от 01.02.2018 исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

После вступления решения в законную силу, прокуратурой области будет решен вопрос о принятии мер к пересмотру решения хозяйственного суда Луганской области о взыскании 380 млн грн с ГП «Первомайскуголь».