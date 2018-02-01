Россия проводит отбор офицеров для ротации на Донбасс

Российская Федерация проводит отбор офицеров для ротации на оккупированный Донбасс.

Об этом со ссылкой на данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины заявил спикер Минобороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

"В вооруженных силах Российской Федерации продолжается отбор офицеров для ротации в соединениях и частях т.н. 1 и 2 АК российских оккупационных войск", - сообщил он.

По информации разведки, приоритет в отборе предоставляется офицерам РФ, которые планируются для продвижения по службе, а также отобраны кандидатами для поступления на учебу в высшие военные учебные заведения оперативного и стратегического уровней. Отобранные кандидаты проходят медицинское обследование и аттестационные комиссии по месту прохождения службы.