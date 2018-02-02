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За сутки в АТО зафиксировано 5 обстрелов

Сегодня, 09:16 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки зафиксировано 5 обстрелов оборонительных укреплений Вооруженных сил Украины незаконными вооруженными формированиями, в результате чего ранены двое украинских военных, еще один - получил боевую травму. 

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook. 

На Донецком направлении враг применил тяжелые 120-мм минометы по нашим позициям недалеко от Каменки и Новотроицкого. 

Около Водяного боевики обстреляли опорные пункты сил АТО из ручных противотанковых гранатометов. 

В вечернее время противник активизировался вокруг шахты Бутовка, в этом районе боевики выпустили в сторону украинских военных более сорока мин калибра 82 мм и стреляли из гранатометов разных видов. 

На Луганском направлении враг из стрелкового оружия вел огонь по украинским защитникам возле Зайцево.


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