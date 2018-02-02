Луганская «Заря» разгромила лидера чемпионата Боснии и Герцеговины

Луганская «Заря» матчем с 6-кратным чемпионом Боснии и Герцеговины ФК «Железничар» начала цикл второго тренировочного сбора в Турции.

Уже на третьей минуте «Заря» сделала первый шаг к победе. Александр Тимчик выдал хороший пас под удар Артему Громова и полузащитник не оставил шансов голкиперу соперника — 1:0. Затем были моменты в Лунева и Караваева. В первом случае удар на себя принял защитник, а во втором на месте был вратарь. На 27-й минуте активный Тимчик сделал свой второй голевой ассист. На этот раз мяч был адресован Евгению Чеберко, который и вколотил «круглого» в ворота.

Через три минуты «Заря» довела счет до разгромного. И снова в атаке принял участие Тимчик, вновь выдал голевую передачу (третью по 30 минут) на Громова, позволив тем самым, ему оформить дубль — 3:0. Очередная быстрая атака «черно-белых» завершилась ударом Тимчика, который и пробил — голкипер отбил мяч, но прямо на Иури, а бразилец не подкачал — 4:0.

Во втором тайме скорость игры несколько спала. Моментов возникало уже не так много, как в первые 45 минут. В этой половине тайма Юрий Вернидуб дал возможность проявить себя другим заявленным на матч футболистам. В данном числе был и Тимофей Сухарь, который довел счет до неприличного.

Таким образом встреча завершилась со счетом 5:0 в противостоянии с лидером нынешнего чемпионата Боснии и Герцеговины.