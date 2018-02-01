Чемпион Российской Федерации по стрельбе Александр Заличев был снайпером на Донбассе в составе частной военной компании Вагнера".

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

"Двукратный чемпион России в дуэльной стрельбе из ружья Александр Заличев причастен к террористической деятельности на востоке Украины и в 2014 году проходил службу снайпером в военном сообществе "Вагнер", - написала она.

Так, Гитлянская опубликовала письмо главы СБУ Василия Грицака к министру молодежи и спорта Украины Игорю Жданову, в котором говорится о том, что российский спортсмен в составе частной военной компании "Вагнера" принимал участие в боях на Донбассе.

«Одним из наемников ЧВК "Вагнера" является гражданин Российской Федерации Заличев Александр Борисович, 04.11.1984 г.р., который проходил службу на должности снайпера снайперской группы (имел личный номер М-0197). Из анализа открытых источников информации установлено, что Заличев является мастером спорта России по практической стрельбе, членом сборной команды России по практической стрельбе в 2014 и 2016 годах, двукратным чемпионом России в дуэльной стрельбе из ружья, тренером Федерации практической стрельбы России, неоднократным участником международных соревнований по этому виду спорта", - говорится в письме.

Как отмечается, участие гражданина РФ в деятельности незаконных вооруженных формирований на востоке Украины является уголовным преступлением согласно законодательству Украины, Российской Федерации, а также в соответствии с Международной конвенцией о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников. Сейчас СБУ принимает меры для привлечения Заличева к уголовной ответственности.