Боевики на Донбассе активизировались в районе Светлодарской дуги

Пророссийские боевики на Донбассе в течение 1 февраля 2018 года активизировали боевые действия в районе Светлодарской дуги.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Сообщается, что на Луганском направлении противник активизировался в районе Светлодарской дуги. В вечернее время боевики более двух часов вели огонь по позициям сил АТО вблизи Луганского из минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов.

"Из этих же видов вооружения днем ​​и вечером боевики обстреливали опорные пункты сил АТО неподалеку Троицкого.

Всего по оборонным укреплениям незаконными вооруженными формированиями было выпущено более полусотни мин различных калибров", - отметили в штабе.

Также сообщается, что за минувшие сутки на Донбассе зафиксировали четыре обстрела позиций ВСУ. В результате обстрелов никто из украинских военнослужащих не пострадал.