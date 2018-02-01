ЛНРовцы открестились от повальной мобилизации населения

"Военкоматы" "ЛНР" рассылают повестки "исключительно в связи с продолжением плановых учебных сборов" для граждан, включенных в состав резервных бандформирований "народной милиции".

Об этом заявил профессиональный дезинформатор и "официальный" представитель боевиков Андрей Марочко, пишут сепаратистские СМИ.

"В Луганской Народной Республике никакой мобилизации нет… Как уже говорилось ранее, сборы эти плановые, поэтому причин для волнения нет", - сказал Марочко.

Напомним, ранее сообщалось, что в "ЛНР" шахтеры отказались являться на сборные пункты для прохождения так называемых "учебных военных сборов. Об этом в своем блоге пишет житель Луганска Николай Вулич.