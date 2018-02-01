Минобразования готово продлить переходный период для исполнения языковой статьи до 2023 года

Министерство образования и науки Украины в полном объеме приняло рекомендации Венецианской комиссии относительно языковой статьи закона «Об образовании» и согласно, что переходный период для имплементации статьи должен быть продлен до 2023 года.

Об этом рассказала глава ведомства Лилия Гриневич, передает пресс-служба Минобразования.

«Мы благодарны Венецианской комиссии за оперативную и профессиональную работу и готовы имплементировать данные рекомендации. Важно понимать, что мы это делаем не в связи с реакцией отдельных стран, наше первое задание - дать каждому украинскому ребенку, независимо от его национальности или места проживания, высокий уровень владения украинским языком. Для этого нам нужно, чтобы все были готовы к имплементации статьи, а также чтобы при этом учитывались особенности обучения для национальных общин разных языковых групп», - пояснила министр.

Она добавила, что Украина подготовит пошаговую карту имплементации языковой статьи.

По информации пресс-службы, отдельно на встрече послом Румынии в Украине Кристианом-Леоном Цуркану обсуждался вопрос доработки Протокола о сотрудничестве в сфере образования между Министерством образования и науки Украины и Министерством национального образования Румынии. Документ планируют подписать в текущем году в Бухаресте после завершения переговоров.

«Мы пересмотрели последний драфт протокола. С нашей стороны в основном редакционные правки. Из содержательного - нам важно, чтобы соглашение было сбалансированным и все положения были на основе паритета», - отметила Гриневич.

28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины «Об образовании», который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

Министерство иностранных дел Венгрии 26 сентября заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. МИД Украины направило закон на экспертизу в Венецианскую комиссию.