ООН: из-за конфликта более 100 человек на Донбассе погибли в 2017 году

Количество жертв среди гражданского населения на Донбассе в 2017 году возросло на 6% по сравнению с показателями 2016 года.

Об этом говорится в докладе Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.

По данным организации, 105 мирных жителей были убиты, а 486 получили ранения в ушедшем году. Жертвы страдали от обстрелов и разрывов мин. Особенно большое количество погибших зафиксировано в августе 2017 года – 42 человека.

В декабре 2017 года управление ООН зарегистрировало 39 связанных с конфликтом жертв среди гражданского населения (7 убитых и 32 раненых).