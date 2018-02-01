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Осужденный россиянин Агеев уволился с армии РФ в мае 2016 года

Сегодня, 14:25 citynews.net.ua | Напечатать

Осужденный гражданин России Виктор Агеев был уволен с военной службы в армии Российской Федерации в мае 2016 года.

Об этом свидетельствует решение Новоайдарского районного суда Луганской области от 25 января, передает «Украинская правда».

Отмечается, что в феврале 2017 года Агеев через объявление в интернете узнал о наборе на службу по контракту в незаконной организацию «ЛНР».

«Понимая противоправный характер действий участников террористической организации «ЛНР», а также негативные последствия, наступающие вследствие их реализации, имея корыстный мотив – получение денежного вознаграждения, (Агеев – ред.) решил стать участником указанной террористической организации и осуществлять вооруженное сопротивление силам АТО на территории Луганской области», - говорится в тексте решения.

17 марта 2017 года россиянин прибыл в Луганск, а 18 марта 2017 прошел медкомиссию и подписал контракт о прохождении службы в должности пулеметчика отдельной разведывательной роты 4 отдельной мотострелковой бригады так называемой «народной милиции ЛНР».

За несколько дней Агеев получил военную форму и пулемет и «выполнял преступные задачи в пгт. Алчевск Луганской области и с. Хорошее Славяносербского района Луганской области».

Отмечается, что 24 июня 2017 года группу террористов, среди которых был Агеев, обнаружили военнослужащие Вооруженных Сил Украины.

«В судебном заседании обвиняемый вину в совершении инкриминируемых ему криминальных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст. 258-3 (создание террористической организации – ред.), ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием – ред.) УКУ, признал полностью, в содеянном искренне раскаялся, дал показания, соответствующие обстоятельствам, изложенным в обвинительном акте», - говорится в материалах суда.

Среди вещественных доказательств, которые исследовали в суде, были паспорт гражданина РФ, военный билет, выданный военным комиссариатом Алтайского края по Топчихинскому и Калшанскому районах 18.05.2015 г., согласно которому Агеев был призван на военную службу 21.05.2015 г. и уволен 21.05.2016 г.

Суд назначил Агееву наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Срок отбывания наказания исчисляется с 25 января 2018 года. У него зачислят строк предварительного заключения с 24 июня 2017 года по 24 января 2018 года включительно


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