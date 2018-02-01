Сервис для спортсменов показал предполагаемые маршруты передвижений боевиков «ДНР»

Сервис для спортсменов Strava показал предполагаемые маршруты передвижений боевиков «ДНР» в Донецком аэропорту. Об этом сообщил журналист «Радио Свобода» Кристофер Миллер.

Перемещение боевиков отражено на «тепловых картах», которые используются приложением Strava с 2015 года.

«Единственные люди, у которых сейчас есть доступ к разрушенному донецкому аэропорту, — российские и сепаратистские войска. Данные Strava, кажется, показывают, где они действуют, а также популярные маршруты между ключевыми точками», – написал он в Twitter, прикрепив скрины приложения.