В частях "армейских корпусов" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей боевики составляют списки участников "обороны Иловайска", чтобы вручить награды.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, передает пресс-служба Минобороны.

"Российская оккупационная власть рассматривает возможность поощрения боевиков, участвовавших в кровавых событиях 2014 года, так называемой наградой "За оборону города Иловайск".

Таким образом предполагается "поднять боевой дух" оккупантов. Для этого в соединениях и частях так называемых "армейских корпусов" уже составляются соответствующие списки участников указанных событий", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что российские наемники, понимая неотвратимость ответственности за военные преступления, которые не имеют срока давности, опасаются, что списки награжденных могут стать известными широкому кругу общественности.

"Основанием для таких опасений есть недоверие к российским кураторам и отдельные случаи потери российскими офицерами служебных документов, в частности, как это случилось с полковником российской армии Гайдамакой в ​​ноябре прошлого года в оккупированной Горловке", - сообщили в Минобороны.