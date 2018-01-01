В Рубежном «заминировали» здание горсовета

В Рубежном, в городском совете, после приезда нардепов Дунаева, Иоффе и Бойко, которые приехали поздравить местных ветеранов с 75-ой годовщиной освобождения города от фашистов, выяснилось, что здание, в котором проводили чаепитие для ветеранов, якобы заминировано. Отметим, что на чаепитии для ветеранов присутствовал только Юлий Иоффе, его однопартийцы уехали раньше.

Об этом «Сitynews» сообщил информированный источник.

Из здания вывели всех людей, кроме депутатов, которые как раз должны были првоодить рабочее заседание.

«Поступило сообщение о том, о том, что здание Рубежанского горсовета заминировано. Сообщил женский голос, который предпочел не называться. На данный момент на месте работают спецслужбы для проверки данной информации», - сообщили «Сitynews» в правоохранительных органах.