В МОЗ опровергли появление дифтерии на Луганщине

В Центре общественного здоровья Минздрава не подтверждают случай заболевания дифтерией на Луганщине.

Об этом представитель центра заявила в комментарии Громадському.

По ее словам, в настоящее время продолжаются лабораторные исследования, предварительные результаты которых заболевание не подтверждают.

Отметим, 31-летний житель города Рубежное обратился в больницу с признаками дифтерии еще неделю тому назад.

В настоящее время он находится в инфекционном отделении местной больницы