В МОЗ опровергли появление дифтерии на Луганщине

В МОЗ опровергли появление дифтерии на ЛуганщинеСегодня, 14:39
В Центре общественного здоровья Минздрава не подтверждают случай заболевания дифтерией на Луганщине.
Об этом представитель центра заявила в комментарии Громадському.
По ее словам, в настоящее время продолжаются лабораторные исследования, предварительные результаты которых заболевание не подтверждают.
Отметим, 31-летний житель города Рубежное обратился в больницу с признаками дифтерии еще неделю тому назад.
В настоящее время он находится в инфекционном отделении местной больницы