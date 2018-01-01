Освобожденным из ОРДЛО украинским заложникам выплатят по 100 тыс. гривен

Освобожденным из ОРДЛО украинским заложникам выплатят по 100 тыс. гривень единоразовой помощи.

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства, передает РБК-Украина.

По словам министра социальной политики Украины Андрея Ревы, данный проект решения предусматривает предоставление единоразовой денежной помощи в размере 100 тыс. грн каждому лицу. Рева также отметил, что списки претендентов на выплаты предоставит Служба безопасности Украины.

Напомним, 24 января 2018 года был освобожден из плена на оккупированной территории Донбасса украинского заложника, военнослужащего Романа Савкова. Романа захватили раненого, удерживали в Макеевской колонии. Кроме того, в украинском солдата сахарным диабетом. Держа в плену, боевики не давали ему лекарства, из-за чего у Романа значительно ухудшилось здоровье.