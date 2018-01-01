Заседание контактной группы по Донбассу началось в Минске

В Минске (Беларусь) началось заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы", - написала она. Как отметила представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, сегодня состоится 80 заседание групп.