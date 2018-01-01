Под Ростовом перевернулся автобус, есть погибшие (видео)

В Ростовской области перевернулся рейсовый автобус, следовавший по маршруту Саратов - Ростов. Об этом сообщает Donday.ru.

Авария произошла около четырех часов утра на 318-м километре автодороги М-21.

По предварительным данным, 49-летний водитель автобуса Голден Дракон не справился с управлением и допустил опрокидывание в кювет.

"В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе 4-летний ребенок, 14 человек пострадали", - отметили в пресс-центре ГУ МВД России в Ростовской области.

Всего в момент происшествия в автобусе находились 31 пассажир и два водителя. На месте ДТП работали сотрудники полиции, а также спасатели.

По информации регионального управления МЧС, к месту аварии направлены более 35 человек и 13 единиц техники.

Министерство иностранных дел Украины проверяет наличие украинцев среди пострадавших в дорожно-транспортном происшествии. "Консул проверяет информацию, могли быть среди пассажиров автобуса украинцы. Сообщим", - говорится в сообщении в Twitter.