КПВВ на Донбассе за сутки пересекли почти 33 тыс. человек

Контрольные пункты въезда/выезда на Донбассе за 30 января 2018 года пересекли почти 33 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины. Сообщается, что в контрольных пунктах въезда/выезда на линии разграничения сегодня утром находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 40/100; "Марьинка" - 50/80; "Новотроицкое" -30/60; "Гнутово" - 60/20. Всего за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда/выезда линию разграничения пересекли 32,7 тысячи человек и 4,2 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 7160 человек и 905 транспортных средств; "Марьинка" - 7995 человек и 1415 транспортных средств; "Новотроицкое" - 6110 человек и 1130 транспортных средств; "Гнутово" - 3590 человек и 795 транспортных средств; "Станица Луганская" - 7810 человек.

Также сообщается, что вчера на КПВВ правоохранители обнаружили три автомобиля, которыми пытались вывезти в оккупированные районы средства гигиены, аксессуары к мобильным телефонам, оргтехнику, расходные материалы и подшипники на общую сумму более 100 тыс. гривен.