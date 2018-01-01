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В Луганской области зафиксировали первый случай заболевания дифтерией в 2018 в Украине

Сегодня, 09:50 citynews.net.ua | Напечатать

 В Украине зафиксировали первый случай заболевания дифтерией в 2018 году, заболевший находится в инфекционном отделении, диагноз подтвержден лабораторно, передает "112 Украина". Сообщается, что первый в 2018 году случай заболевания дифтерией зафиксирован и лабораторно подтвержден в Рубежном Луганской области. 

Заболевший 31-летний местный житель обратился в больницу еще на прошлой неделе и на сегодня находится в инфекционном отделении Рубежанской больницы. По словам врачей, у него локализованная и нетоксичная форма дифтерии. 

Также сообщается, что заболевший в детстве получил все профилактические прививки. Отметим, в Министерстве здравоохранения Украины ранее предупреждали о возможной вспышке дифтерии и столбняка


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