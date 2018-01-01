В Луганской области зафиксировали первый случай заболевания дифтерией в 2018 в Украине

В Украине зафиксировали первый случай заболевания дифтерией в 2018 году, заболевший находится в инфекционном отделении, диагноз подтвержден лабораторно, передает "112 Украина". Сообщается, что первый в 2018 году случай заболевания дифтерией зафиксирован и лабораторно подтвержден в Рубежном Луганской области.

Заболевший 31-летний местный житель обратился в больницу еще на прошлой неделе и на сегодня находится в инфекционном отделении Рубежанской больницы. По словам врачей, у него локализованная и нетоксичная форма дифтерии.

Также сообщается, что заболевший в детстве получил все профилактические прививки. Отметим, в Министерстве здравоохранения Украины ранее предупреждали о возможной вспышке дифтерии и столбняка