Климкин и глава ОБСЕ завтра посетят Донбасс

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и председатель ОБСЕ Анджелино Альфано завтра, 31 января 2018 года посетят Донбасс.

Об этом Климкин заявил в ходе совместного брифинга. "Завтра мы едем вместе с Анджелино на Донбасс, чтобы он посмотрел на ситуацию там своими глазами", - заявил Климкин.

Отметим, министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии, глава ОБСЕ Анджелино Альфано будет находиться в Украине с рабочим визитом 30-31 января. В рамках визита запланирован ряд встреч, на которых планируется обсудить усилия по прекращению конфликта на востоке Украины в рамках новой роли Рима в качестве председателя ОБСЕ.