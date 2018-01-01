На Луганщине ожидаются сильные порывы ветра

В некоторых областях Украины завтра, 31 января, ожидаются сильные порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 30 января в Украине порывы ветра 15-20 м/с.

31 января ночью в Украине, днем в Луганской, Донецкой, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении. Напомним, также синоптики предупреждают о значительной снеголавинной опасности в Карпатах 30-31 января 2018 года.

"По данным Гидрометцентра, 30-31 января, в связи со снегопадами и метелями, в горах Ивано-Франковской и высокогорье восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении. Кроме того, в Украине на сегодня, 30 января 2018 года, объявлено штормовое предупреждение. Так, по данным Укргидрометцентра, 30 января в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.