«Топаз, дай команду!»: Суд приговорил активиста Антимайдана к 8 годам лишения свободы

Киевский районный суд Харькова приговорил активиста Антимайдана Игната Кромского ("Топаза") к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает местное издание NewsRoom. Так, суд признал "Топаза" виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины, участии в массовых беспорядках, а также угоне машины и приговорил его к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Помимо 8 лет тюрьмы, суд обязал "Топаза" возместить 718 тысяч гривен ущерба. Сам "Топаз" свою вину не признает и заявил, что будет подавать апелляцию. Сторона обвинения, согласно сообщению издания, требовала для "Топаза" 15 лет лишения свободы.

"Прокуратура во время дебатов требовала для него 15 лет лишения свободы, но суд решил по-другому. С учетом "закона Савченко", по нашим подсчетам, ему осталось провести за решеткой около двух лет. Мы считаем такое наказание недостаточным - человек не признал своей вины и не раскаялся", - заявила пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик.

"Топаз" был участником охраны Антимайдана в Мариинском парке в Киеве во время Революции достоинства, а также вместе с боевиками "Оплота" штурмовал здание Харьковской облгосадминистрации весной 2014 года.