ЮНИСЕФ ищет более $23 млн для помощи детям, пострадавшим от войны на Донбассе

Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) ищет 23,6 миллиона долларов для оказания помощи детям, пострадавшим от конфликта на востоке Украины.

Об этом сообщает пресс-служба организации, - пишет "Украинская правда".

"Дети не могут ждать, пока войнам будет положен конец, поскольку кризис угрожает выживанию детей здесь и сейчас, а также приводит к катастрофическим последствиям для будущего детей и молодых людей", - заявил директор программ ЮНИСЕФ по гуманитарному реагированию Мануэль Фонтэн.

По его словам, дети не только непосредственно страдают от нападения, но не могут получать базовые услуги, поскольку школы, больницы и другие объекты гражданской инфраструктуры оказываются разрушенными или поврежденными.

Отмечается, что с начала конфликта на востоке Украины более 700 учебных заведений и 130 медицинских учреждений были повреждены из-за обстрелов.

Кроме того, в 2017 году в Украине было зафиксировано 135 случаев повреждений или остановки работы объектов водной и санитарной инфраструктуры в связи с конфликтом. "Это создает огромные риски для значительного количества людей, которые полагаются на систему централизованного водоснабжения. В 2017 году более 3 миллионов человек на востоке Украины пострадали от перебоев с водоснабжением", - сказала глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Джованна Барберис.

"Такие перебои также могут приводить к проблемам в работе централизованной системы отопления, которая является критически важной в холодное время года", - добавила она.

Сообщается, что в 2017 году ЮНИСЕФ обеспечил доступ к чистой питьевой воде и санитарии для почти 1,5 миллиона человек на подконтрольных и неподконтрольных правительству территориях на востоке Украины.

"Почти 190 тысяч человек получили возможность брать воду, которую ЮНИСЕФ доставлял грузовиками к контрольно-пропускным пунктам, а также воду в бутылках, которую Фонд распространял в населенных пунктах вдоль линии конфликта, пострадавших от перебоев с водоснабжением", - сообщают в пресс-службе.

Кроме того, была предоставлена психологическая помощь для более 100 тысяч детей, пострадавших от оккупации районов Донецкой и Луганской областей.

В организации отмечают, что в 2018 году ЮНИСЕФ продолжит оказывать необходимую помощь детям, пострадавшим от конфликта на Донбассе и именно с этой целью объявили о сборе средств.