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ЮНИСЕФ ищет более $23 млн для помощи детям, пострадавшим от войны на Донбассе

Сегодня, 15:08 citynews.net.ua | Напечатать

Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) ищет 23,6 миллиона долларов для оказания помощи детям, пострадавшим от конфликта на востоке Украины. 

Об этом сообщает пресс-служба организации, - пишет "Украинская правда".

"Дети не могут ждать, пока войнам будет положен конец, поскольку кризис угрожает выживанию детей здесь и сейчас, а также приводит к катастрофическим последствиям для будущего детей и молодых людей", - заявил директор программ ЮНИСЕФ по гуманитарному реагированию Мануэль Фонтэн.

По его словам, дети не только непосредственно страдают от нападения, но не могут получать базовые услуги, поскольку школы, больницы и другие объекты гражданской инфраструктуры оказываются разрушенными или поврежденными.

Отмечается, что с начала конфликта на востоке Украины более 700 учебных заведений и 130 медицинских учреждений были повреждены из-за обстрелов.

Кроме того, в 2017 году в Украине было зафиксировано 135 случаев повреждений или остановки работы объектов водной и санитарной инфраструктуры в связи с конфликтом.  "Это создает огромные риски для значительного количества людей, которые полагаются на систему централизованного водоснабжения. В 2017 году более 3 миллионов человек на востоке Украины пострадали от перебоев с водоснабжением", - сказала глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Джованна Барберис.

"Такие перебои также могут приводить к проблемам в работе централизованной системы отопления, которая является критически важной в холодное время года", - добавила она.

Сообщается, что в 2017 году ЮНИСЕФ обеспечил доступ к чистой питьевой воде и санитарии для почти 1,5 миллиона человек на подконтрольных и неподконтрольных правительству территориях на востоке Украины.

"Почти 190 тысяч человек получили возможность брать воду, которую ЮНИСЕФ доставлял грузовиками к контрольно-пропускным пунктам, а также воду в бутылках, которую Фонд распространял в населенных пунктах вдоль линии конфликта, пострадавших от перебоев с водоснабжением", - сообщают в пресс-службе.

Кроме того, была предоставлена психологическая помощь для более 100 тысяч детей, пострадавших от оккупации районов Донецкой и Луганской областей.

В организации отмечают, что в 2018 году ЮНИСЕФ продолжит оказывать необходимую помощь детям, пострадавшим от конфликта на Донбассе и именно с этой целью объявили о сборе средств.


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