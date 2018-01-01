Экс-председатель одного из городских судов Луганщины не внес в декларацию сведения об имуществе на 17 млн гривен

Бывший председатель одного из городских судов в Луганской области не внес в электронную декларацию за 2015-2016 годы сведения об имуществе на общую сумму более 17 млн ​​гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Судья обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 366-1 и ч.2 ст.368-2 Уголовного кодекса Украины.

«По данным следствия, судья в отставке не внес в электронных деклараций за 2015-2016 годы сведения о транспортных средствах и объектах недвижимости, находящихся у него в пользовании, а также об имуществе, которое находится в собственности и пользовании его бывшей жены, на общую сумму более 17 млн ​​грн. Стоит отметить, что супруги расторгли брак еще в 2011 году, но и в дальнейшем проживало одной семьей», - сообщили правоохранители.

В частности, экс-судья подал недостоверную информацию о 3 квартир в Харькове стоимостью свыше 6 млн гривен, 8 земельных участков в Крыму на сумму 1 млн 720 тысяч гривен, 7 автомобилей стоимостью 3 млн 630 тысяч гривен, наличные в сумме 3 млн 410 тысяч гривен.

Досудебное следствие завершено. Дело отправили на рассмотрение в Харьковский суд.