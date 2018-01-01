Для жителей Донбасса выпустят бесплатную русскоязычную газету

Министерство информационной политики Украины объявило тендер на производство русскоязычной газеты для бесплатного распространения в Донецкой и Луганской областях. Об этом заявил представитель МИП на этих тендерных торгах Сергей Гайдай, - сообщает "Укринформ".

"Речь идет о производстве 250 тысяч экземпляров, всего - 22 тиража. Распространение — Луганская и Донецкая области", - сказал Гайдай.

По его словам, победитель тендера будет планировать номер, разрабатывать макет, дизайн и стилистику, готовить тексты, фото и другие изображения.

Отмечается, что план каждого номера надо будет согласовывать с ответственным лицом МИП. "Это должны быть подготовленные материалы, с нами согласованы, а затем запущены в производство", - пояснил представитель Мининформ.

Ожидаемая стоимость проекта - 11,6 млн грн.