» » Боевики обстреляли позиции ВСУ вблизи Авдеевки

Боевики обстреляли позиции ВСУ вблизи Авдеевки

Сегодня, 18:27 citynews.net.ua | Напечатать

Боевики сегодня, 26 января 2017 года, обстреляли украинские позиции вблизи Авдеевки (Донецкая область), в результате чего было ранен один украинский военный.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба антитеррористической операции в Facebook.

Как отмечается, в настоящее время полного соблюдения режима прекращения огня и в дальнейшем нет, боевики осуществили 1 обстрел в сторону украинских защитников. "На Донецком направлении противник вел огонь по нашим позициям из стрелкового оружия в пригороде Авдеевки. В результате этого обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных сил Украины. Его оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и сейчас оказывается врачебная помощь", - говорится в сообщении.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:27

Боевики обстреляли позиции ВСУ вблизи Авдеевки

Сегодня, 17:50

На Луганщине за неделю почти 3 тысячи людей заболели ОРВИ

Сегодня, 17:14

В Украине зарплата учителей вырастет в среднем на 25%

Сегодня, 16:59

САП передала в суд дело в отношении судьи с Луганщины

Сегодня, 16:19

Кучма просит разобраться, почему в ОРДО не работает Vodafone

Сегодня, 15:55

Агеева хотят обменять на украинских политзаключенных в РФ

Сегодня, 15:07

В Станице переселенцы регистрировались в непригодных для проживания домах

Сегодня, 15:04

В ГФС разъяснили, куда подавать декларацию переселенцу

Сегодня, 14:16

В Донбассе боевики устанавливают ложные таблички о минах

Сегодня, 13:53

На Луганщине задержали вербовщика

Сегодня, 13:25

Украина получит от США 6 млн долларов для разминирования Донбасса

Сегодня, 13:23

В зоне АТО за сутки ранены двое украинских военных

Новости Украины:

Сегодня, 18:24

В Покровском районе семь случаев заболевания корью

Сегодня, 17:49

Аваков: В Украине ежедневно задерживают одного-двух «нечистых» полицейских

Сегодня, 17:14

В Украине зарплата учителей вырастет в среднем на 25%

Сегодня, 16:38

На Донетчине выявлен арсенал взрывных средств поражения, который готовился к переправке из зоны АТО

Сегодня, 16:13

Саакашвили избрали ночной домашний арест

Сегодня, 15:05

Киевская прокуратура судится за гостиницу «Феофания»

Сегодня, 14:18

Представитель США при ОБСЕ назвал ситуацию в Крыму ужасной

Сегодня, 13:51

Потепление принесет в Украину осадки

Сегодня, 12:37

В оккупированном Донецке горел завод

Сегодня, 12:11

Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах 27 января

Сегодня, 11:21

Убийство Ноздровской: Луценко рассказал подробности расследования

Сегодня, 10:58

Крушение вертолета в Кременчуге: инспекторы авиации проведут экспертизу

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 