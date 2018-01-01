Боевики обстреляли позиции ВСУ вблизи Авдеевки

Боевики сегодня, 26 января 2017 года, обстреляли украинские позиции вблизи Авдеевки (Донецкая область), в результате чего было ранен один украинский военный.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба антитеррористической операции в Facebook.

Как отмечается, в настоящее время полного соблюдения режима прекращения огня и в дальнейшем нет, боевики осуществили 1 обстрел в сторону украинских защитников. "На Донецком направлении противник вел огонь по нашим позициям из стрелкового оружия в пригороде Авдеевки. В результате этого обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных сил Украины. Его оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и сейчас оказывается врачебная помощь", - говорится в сообщении.