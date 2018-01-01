На Луганщине за неделю почти 3 тысячи людей заболели ОРВИ

На Луганщине не превышен эпидпорог заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Об этом сегодня, 26 января, сообщила пресс-служба Луганской областной госадминистрации.

«За четвертую неделю 2018 года, по состоянию на 26 января, эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в Луганской области не превышен (- 49,05%). При эпидемическом пороговом уровне 78,9 заболеваемость составила 40,2 на 10 000 населения», – говорится в сообщении.

Всего в области за неделю ОРВИ заболело 2863 человека, из них 1943 (67,9%) ребенка в возрасте до 14 лет. Госпитализированы 155 больных, в том числе 112 детей до 14 лет.

Также уточняется, что с начала эпидемического сезона в области против гриппа привито 2392 человека.